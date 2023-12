Trabalho desenvolvido no Sistema Prisional em Rondônia é reconhecido com a entrega do “Selo Social Resgata”

O Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional “Resgata” foi concedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na quarta-feira (27), em reconhecimento ao elevado número de pessoas em privação de liberdade, egressas, em cumprimento de penas alternativas e internadas, inseridas no mercado de trabalho.

O reconhecimento tem por objetivo incentivar e reconhecer instituições públicas e empresas privadas que fazem uso da mão de obra reeducanda no seu quadro de funcionários, sendo a primeira vez que o “Selo Resgata” é entregue à Sejus pelo período de 2023/2024, podendo ser concedido novamente após o biênio, pela continuidade das ações focadas na empregabilidade das pessoas privadas de liberdade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o selo confirma o trabalho de toda a equipe, que busca de forma constante reinserir os privados de liberdade na sociedade, sendo a empregabilidade uma das principais formas de concretizar o objetivo.

O secretário de Justiça, Marcus Rito ressaltou que, receber esse reconhecimento fortalece as ações para avançar ainda mais na ressocialização dos reeducandos do Sistema Penitenciário do Estado.

Fonte: Governo RO