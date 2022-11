TRABALHO – Prefeitura mantém diversas obras de infraestrutura e lazer pela cidade

A ação acontece nesta quinta e sexta-feira (10 e 11), na quadra 593

A Prefeitura de Porto Velho realiza nesta quinta-feira e sexta-feira (10 e 11) mais uma ação de intensificação dos serviços de vacinação. Desta vez, os moradores do residencial Orgulho do Madeira têm a oportunidade de receberem os serviços de saúde organizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

No decorrer desta ação, estão sendo oferecidas as vacinas de rotina, como a vacina de hepatite, varicela, febre amarela, poliomielite, entre outros, e covid-19 para quem precisa atualizar o cartão vacinal, além da vacinação antirrábica para cães e gatos.

Crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos podem receber os serviços na quadra 593, das 9 às 16h, desta quinta-feira (10), e das 9h às 14h, na sexta-feira (11). É necessária a apresentação do cartão de vacina e um documento de identificação.

“Essa ação surge com o objetivo de levar os nossos serviços para aqueles que ainda não foram até uma unidade de saúde receber a vacina. Então, estaremos nestes dois dias realizando esse mutirão para que a população tenha a oportunidade de receber a vacina e atualizar o cartão”, disse Elizeth Gomes, gerente de imunização da Semusa.

Um dos destaques desta ação é a parceria firmada com a Agevisa, que reuniu técnicos de enfermagem da capital e do interior do estado para realizar a capacitação de novos vacinadores para atuarem na imunização da população. Na última terça-feira (8), a ação aconteceu no Residencial Cristal da Calama.

Texto: Carlos Sabino

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO