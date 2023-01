TRABALHO – Veja as vagas oferecidas pelo Sine Municipal nesta segunda-feira (16)

Município tem mais de 3.500 vagas disponíveis para ensino infantil e fundamental

Começam nesta segunda-feira (16), as inscrições para as vagas remanescentes da Chamada Escolar 2023 de Porto Velho, disponíveis para educação infantil e ensino fundamental. Ao todo, ainda há 3.572 vagas abertas em 65 escolas municipais da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as vagas remanescentes são direcionadas aos inscritos que não foram alocados em nenhuma das 141 unidades escolares do município, e estarão disponíveis até sexta-feira (20).

Durante o período, os responsáveis pelos futuros alunos devem comparecer às escolas que ainda possuem vagas com o comprovante de inscrição na Chamada Escolar e documentos necessários para realizar a matrícula. São eles:

Certidão de Nascimento da criança/adolescente;

CPF do estudante;

Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) do estudante;

Carteira de vacinação atualizada;

Duas (02) fotos 3×4 do estudante;

Cartão do Programa Federal Auxílio Brasil, se for o caso;

Comprovante de residência atualizado;

RG e CPF do responsável legal;

Laudo Médico, para pessoa com deficiência (PcD);

Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade;

Documento Judicial de Guarda do menor, se for o caso.

Para quem não fez o cadastro, o site da Chamada Escolar ficará disponível a partir do dia 24 de janeiro e no decorrer do ano letivo para novas inscrições de cadastro reserva. A inscrição é requisito obrigatório para novas matrículas na rede municipal de ensino.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO