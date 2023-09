Solicitações podem ser feitas por telefone, pelas redes sociais, e-mail ou presencialmente, na sede da Emdur

Com a implantação do programa PROLED, a Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), tem promovido a expansão da instalação de luminárias de LED para vários bairros da capital.

Além desse trabalho de implantação do novo modelo, a Emdur também mantém equipes para manutenção e reparos na iluminação pública, com o usuário podendo acessar os canais de comunicação e informar as necessidades de sua rua e demais espaços públicos.

“Temos equipes atuando na expansão da iluminação em LED e temos ainda pessoal que é destacado especificamente para atender às ocorrências de manutenção e reparos. Com as luminárias em LED, que são mais duradouras e com um sistema de funcionamento mais simples, esse trabalho de manutenção se reduz e muito. Ou seja, quanto mais LED, menos reparos e isso se traduz em mais eficiência no serviço”, explicou o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

A Emdur recebe solicitação de serviço e manutenção através de suas redes sociais – Instagram e Facebook, no endereço @emdurpvh. O Call Center – (69) 3901-8600 / 0800.642-6331, através do email: [email protected]. Ou ainda presencialmente nas dependências da Emdur, no endereço da av. Brasília nº 1576, bairro Santa Bárbara, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14h.

COMO SOLICITAR?

Para fazer a solicitação, o usuário deverá repassar algumas informações, como nome, data de nascimento, telefone para contato, nome da rua, número da residência onde se encontra o poste com a lâmpada apagada, bairro e o número da plaqueta do poste (quando houver, é uma placa amarela afixada).

Já as solicitações de reparos na iluminação de praças, campos e outros espaços públicos, sob a responsabilidade da Emdur, devem ser feitas através de ofício ou requerimento, ou através do e-mail, com o solicitante colocando as informações de qual praça, campo ou qualquer espaço público seja o interesse no serviço.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO