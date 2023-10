TRABALHOPorto Velho é o município que gerou mais vagas de empregos este ano em Rondônia

Dados foram registrados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Somente no mês de agosto deste ano, Porto Velho registrou 756 novos postos de empregos com carteira assinada. Entre os 52 municípios do estado, foi o que mais gerou oportunidades de trabalho e renda. Desta forma, contribuiu decisivamente para que Rondônia tivesse um saldo de mais de 10 mil vagas nesses oito meses de 2023.

Esses dados foram registrados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo Caged. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números na segunda-feira (2).

Nesse sentido, com objetivo de preparar os profissionais para o primeiro emprego ou ainda para a recolocação no mercado de trabalho, a Prefeitura de Porto Velho realizará o evento intitulado “Conquiste essa vaga”, que acontecerá no próximo dia 31 de outubro, numa parceria do Sine Municipal com o Instituto Chance, Senai e Sebrae.

Os profissionais receberão instruções quanto a elaboração de currículos, oratória e marketing pessoal. Cada aula terá duração de 40 minutos e ao final do evento os trabalhadores interessados em assumir as vagas serão cadastrados pelo Sine Municipal.

“Nosso objetivo também é preparar os profissionais que estão em busca de oportunidade para as vagas de trabalho que sempre surgem no final do ano, para atender as demandas nas festividades de Natal e ano novo”, destacou Gleyce Bezerra, titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

