TRABALHOS Em Brasília, prefeito Hildon Chaves assegura recursos para finalizar obras na rua Humaitá e bairro Igarapé

Encontro no Palácio do Planalto, junto com o deputado federal Maurício Carvalho, garantiu o investimento

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, assegurou os recursos para a conclusão das obras na rua Humaitá, no bairro Socialista, e no bairro Igarapé, durante audiência no Palácio do Planalto, em Brasília, acompanhado do deputado federal e líder da bancada de Rondônia, Maurício Carvalho.

“São duas obras importantes, com investimentos de emenda federal, e por isso dependem da liberação da União para a sua conclusão. No encontro em Brasília, asseguramos que seja feito o repasse e agradeço ao empenho do deputado Maurício Carvalho”, disse o prefeito.

Da reunião, participaram o secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do Governo, André Ceciliano, a assessora do Ministério de Relações Institucionais, Jéssica Italoema, e a chefe de gabinete do deputado Maurício, Ingrid Lunardi.

“O prefeito nos informou dessa demanda e no encontro com o secretário Ceciliano ele garantiu que o repasse que falta para a finalização das obras será feito pelo governo federal, sendo mais uma vitória para a nossa população”, completou o deputado Maurício.

OBRAS

As obras na rua Humaitá, no bairro Socialista, recebem um investimento de mais de R$ 3 milhões provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado Léo Moraes. O trabalho contempla serviço de drenagem, pavimentação, meio-fio, sarjeta e calçada.

Já as obras do bairro Igarapé estão com mais de 85% concluídas, com investimento de mais de R$ 10 milhões da prefeitura de Porto Velho, sendo o restante oriundos de emenda parlamentar. São contemplados pelo contrato a drenagem, pavimentação, meio-fio, calçada e sarjeta.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO