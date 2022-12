Tradição e memória consagram a Banda da PMRO como patrimônio histórico e cultural do Estado

Com 78 anos de existência, a Banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia -PMRO, popularmente conhecida como: “A Furiosa”, se tornou Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial em todo âmbito rondoniense. O título, que tem como objetivo valorizar o trabalho artístico desenvolvido pela Corporação foi concedido pela Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, durante cerimônia de premiações na última semana, em Porto Velho.

Segundo o comandante-geral da PMRO, coronel PM James Alves Padilha, o reconhecimento ocorre pela história construída durante quase oito décadas. “A banda é a alma da corporação militar, pois traz alegria a todos, e sua presença é fundamental nas formaturas militares. Porém, ela não é só da PM, é um patrimônio do nosso povo, e esse reconhecimento mostra que nosso trabalho está sendo notado e valorizado”, destaca.

Atualmente, o corpo musical é formado por 29 integrantes, incluindo um policial militar oficial e 28 praças. Juntos, eles realizam treinamentos no turno da manhã, em espaço próprio localizado no Comando-Geral. Toda a equipe é orientada pelo maestro tenente PM Fredson Amorim Ferraz, regente na preparação e ensaio do grupo antes de se apresentar em um evento.

O tenente Ferraz destaca que o grupo já recebeu investimentos em equipamentos e instrumentos de som com apoio de emendas parlamentares. “Estamos colhendo os frutos de um serviço iniciado por muitos de nossos veteranos. Agradecemos ao governador Marcos Rocha e ao secretário da Sedec, Felipe Vital, que por diversas vezes nos apoiaram e nos acolheram com as demandas do corpo musical”, destaca.

HISTÓRIA DA FURIOSA

A criação da Banda da PMRO marcou gerações, valorizando a cultura e promovendo a aproximação da sociedade com a Corporação. Pelo Decreto nº 19, de 13 de setembro de 1944, o corpo musical foi criado pelo governador do antigo Território Federal do Guaporé, Aluízio Ferreira.

No início era chamada pelo nome de banda de música da Guarda Territorial, pois tinha como finalidade animar as formaturas da entidade militar. Em algumas ocasiões também realizavam apresentações populares em locais públicos da época, as chamadas marchinhas. Com isso, recebeu a alcunha hoje popularmente conhecida de: “A Furiosa”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a banda já faz parte da tradição e da memória do povo rondoniense. “Em nossas cerimônias e festividades oficiais, as pessoas se emocionam. É por isto que temos o compromisso de manter este patrimônio histórico e cultural preservado, com todo o investimento necessário para que essa emoção transmitida pela banda perdure por anos”, declara.

No ano de 1977, a Guarda Territorial foi extinta, passando a incorporar a PM. Em 2018, a Banda foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, conforme Projeto de Lei nº 963 de 2018. Este reconhecimento somará com o novo título repassado pela Sejucel.

PROGRAMAÇÃO

Para os admiradores do trabalho artístico da Corporação, o grupo realizará nos próximos dias algumas apresentações oficiais até o início de janeiro, conforme a seguinte programação:

23/12 (sexta-feira) – Formatura do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia -CBMRO;

26/12 (segunda-feira) – Formatura de Promoção da PMRO;

1º de janeiro de 2023 (domingo) – Recondução ao cargo do governador do Estado.

Fonte: Governo RO