TRADIÇÃO – Feiras livres em Porto Velho e nos distritos seguem programação em 2023

Município ainda tem mais de 3.500 vagas disponíveis para ensino infantil e fundamental

As inscrições para as vagas remanescentes da Chamada Escolar 2023 de Porto Velho iniciam em 16 de janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), ainda há 3.572 vagas disponíveis para educação infantil e ensino fundamental em 65 escolas municipais da capital.

As vagas remanescentes são direcionadas aos inscritos que não foram alocados em nenhuma das 141 unidades escolares do município, e estarão disponíveis no período de 16 a 20 de janeiro. Durante o período, os responsáveis pelos futuros alunos devem comparecer às escolas que ainda possuem vagas com o comprovante de inscrição na Chamada Escolar e documentos necessários para realizar a matrícula.

Para quem não fez o cadastro, o site da Chamada Escolar ficará disponível a partir do dia 24 de janeiro e no decorrer do ano letivo para novas inscrições de cadastro reserva. A inscrição é requisito obrigatório para novas matrículas na rede municipal de ensino.

A lista de documentos necessários para a realização da matrícula e a relação das escolas com vagas disponíveis podem ser acessadas aqui.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO