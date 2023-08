Tradição na Expovel 2023 celebra o retorno da Cavalgada com início no Espaço Alternativo

Na manhã deste domingo (20), enriquecendo as atividades culturais da Expovel 2023, ocorreu a retomada da tradicional Cavalgada, que se juntou ao calendário festivo, ecoando tradições e proporcionando uma experiência única para os participantes, assim como o Baile da Rainha. A Cavalgada também foi marcada por medidas de segurança e assistência médica, refletindo o compromisso em proporcionar uma experiência segura.

O trajeto, um pouco maior de 3 quilômetros, teve início no Espaço Alternativo, às 10h da manhã, em Porto Velho. A Cavalgada seguiu, chegando no Parque dos Tanques por volta das 11h47 da manhã. O evento deu as boas-vindas a um emocionante momento da queima de alho ao meio-dia, seguido por encontros entre as comitivas. A diversão e a celebração não têm hora para acabar, com nove duplas animando as comitivas durante todo o evento.

O secretário da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes destacou a tradição da Cavalgada como parte integrante da Expovel 2023. “O governador Marcos Rocha disse que fomentássemos e incentivássemos a cultura e o esporte. A retomada da Cavalgada após onze anos é um reflexo do nosso compromisso em preservar e revitalizar tradições culturais tão queridas. Esta celebração é um momento de união, diversão e conexão com as raízes da nossa região”, afirmou o secretário.

A abertura oficial da Expovel 2023 está marcada para quarta-feira (23), com o show da renomada dupla Maiara & Maraisa, no Parque dos Tanques.

