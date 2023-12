Tradicional Baile da Justiça da Ameron reúne magistrados em noite de confraternização

No último sábado (9), a sede da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron) celebrou o tradicional Baile da Justiça. O evento, que contou com a participação de aproximadamente 250 pessoas, entre associados e familiares, marcou o encerramento do calendário festivo da entidade, em comemoração ao Dia da Justiça, celebrado em 8 de dezembro.



A presidente da Ameron, juíza Euma Tourinho, destacou a importância do baile como momento ímpar de confraternização. “Todos os magistrados aguardam ansiosamente por essa celebração, que proporciona a oportunidade de comemorar as conquistas da magistratura rondoniense e expressar votos de prosperidade para o próximo ano”, disse a presidente.



Agradecendo a presença dos magistrados e seus familiares, a juíza também expressou sua gratidão a todos que contribuíram para o sucesso do evento. Em especial, destacou o papel da banda Vivara e dos cantores Rayan Ferraz, Marla Souza e Criston Lucas que animaram a noite e ressaltou a importância dos apoiadores do baile, que foram fundamentais para a realização do evento.



A Ameron estende seus agradecimentos a Talismã, na pessoa de Gilberto Pequeno e Criativa, Senhor Denilson, como parceiros que, com seu apoio, contribuíram para tornar a celebração ainda mais especial.

