Tráfego de veículos é liberado na ponte sobre o rio Colorado na RO-490, em Alto Alegre dos Parecis

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, encerrou as disputas da fase juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia – Joer, na última terça-feira (8), no Ginásio Poliesportivo Senador Ronaldo Aragão, em Cacoal. Na ocasião, o segundo bloco de competições foi encerrado e diversos atletas que competiram nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, futsal, futebol, handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez foram premiados. No dia 26 de setembro inicia a fase estadual infantil, em Ji-Paraná.

Os atletas e técnicos campeões, premiados nesta fase, estão aptos a representar o estado de Rondônia em competições nacionais como os Jogos da Juventude, previstos para acontecer em Ribeirão Preto (SP), de 1º a 16 de setembro. Segundo o coordenador do Joer, Evangelista Araújo, as competições ocorreram conforme o planejado. “Estamos satisfeitos e orgulhosos com os resultados. Tudo isso é fruto de um esforço conjunto do Governo do Estado e dos estudantes. No próximo mês estaremos dando continuidade à fase estadual infantil, em Ji-Paraná”, ressaltou.

VALORES

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o empenho e a união dos envolvidos mostram a força do espírito esportivo que envolve o Joer. “Os jogos promovem um intercâmbio social, além de fomentar o surgimento de novos talentos esportivos, sempre norteados pelos princípios do respeito e da compreensão mútua”, ressaltou.

RESULTADOS

A galeria dos campeões, contendo os resultados de acordo com as modalidades e colocações desta fase, está disponibilizada na aba publicações do site da Seduc.

FASES

Os atletas e técnicos campeões seguirão representando suas regionais nas fases estaduais dos jogos, que acontecerão nos dias:

– 26 de setembro a 5 de outubro – fase estadual infantil, em Ji-paraná

– 11 a 15 de outubro – fase estadual paralímpica, em Cacoal

Fonte: Governo RO