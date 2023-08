Tráfego próximo à Avenida dos Imigrantes será alterado para organização do desfile de 7 de Setembro

Os participantes inscritos na “Corrida da Independência” já podem se preparar para retirar seus kits nesta quinta-feira, 31, no 17º Batalhão Logístico de Selva, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 935 – Bairro Caiari. No local, que é o ponto de encontro para a retirada dos kits, a entrega está disponível somente das 11h às 19h.

Para os inscritos na Corrida da Independência, é indispensável fazer a retirada do kit no 17º Batalhão Logístico de Selva para garantir a participação e tudo o que é necessário para um bom desempenho no dia da corrida.

Os participantes devem levar um documento de identificação com foto e, contribuir com a ação solidária, levando os dois quilos de alimentos que fazem parte da ação. Os alimentos aceitos são arroz, feijão ou açúcar. Esses alimentos farão a diferença na vida de quem mais precisa.

Dúvidas poderão ser esclarecidas com a equipe de organização no local da entrega, além de ser um momento conhecer outros participantes e se familiarizar com os detalhes do evento. A Corrida da Independência é mais do que uma corrida; é uma celebração de solidariedade, esporte e superação.

Retirada de Kits:

Local: 17º Batalhão Logístico de Selva – Rua Duque de Caxias, 935 – Caiari.

Horário: Das 11h às 19h.

