Transformação energética e melhoria do dia a dia das pessoas marcam os cinco anos de atuação da Energisa em Rondônia

O Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem) realizou ações de fiscalização em postos de combustíveis no município de Vilhena, na região do Cone Sul do Estado, no período de 15 a 28 de outubro. Essa atividade representa um medida importante para garantir a segurança e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores.

O presidente do Ipem, Carlos Albuquerque enfatizou que, “a fiscalização assegura aos consumidores a obtenção de produtos em conformidade com as normas e padrões estabelecidos pelos órgãos de controle”.

Durante as inspeções, as equipes identificaram irregularidades em algumas bombas de combustíveis quanto ao volume menor do que o devido. Além disso, alguns instrumentos apresentaram condições inseguras, o que poderia afetar o funcionamento das bombas de combustível. Os empresários foram notificados sobre as irregularidades e receberam orientações para resolvê-las.

Para evitar que os consumidores fossem prejudicados, o Ipem interditou algumas bombas, que só serão liberadas para operação após a realização das devidas manutenções e correções das irregularidades identificadas durante a fiscalização. Essa ação protege os direitos dos consumidores e garante a promoção de um mercado justo, onde os consumidores podem confiar na qualidade e na quantidade dos produtos adquiridos nos postos de combustíveis.

Fonte: Governo RO