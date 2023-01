TRÂNSITO – Av. Calama terá trecho com interdição a partir desta quinta-feira (26), na altura do Porto Velho Shopping

Semtran orienta rota alternativa no local interditado para obra de limpeza e alargamento do canal ao lado do Parque da Cidade

A população de Porto Velho deve se atentar às mudanças na avenida Calama. A partir da noite desta quarta-feira (25), a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) irá interditar a avenida Calama no trecho em frente ao Porto Velho Shopping para que seja feita uma obra de alargamento e limpeza do canal ao lado do Parque da Cidade.

O trânsito no local seguirá uma nova dinâmica com o tráfego desviado pela rua do Contorno e rua Apolo, conforme sinalizações instaladas pela Semtran na região.

As obras no canal irão durar 20 dias, período em que a população deve estar atenta com a mudança de trânsito neste trecho da av. Calama, conforme indicado pelo mapa.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO