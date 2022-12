TRÂNSITO – Confira as mudanças no trânsito durante a festa da virada em Porto Velho

Primeiro desvio para a montagem do palco começou nesta quarta-feira (28)

Com a aproximação da festa da virada em Porto Velho, preparada pela Prefeitura, mudanças no trânsito da região central da capital já começam a ser implementadas para a montagem do palco que receberá uma série de shows a partir do próximo sábado (31).

Desde as primeiras horas desta quarta-feira (28), os motoristas já se deparam com um desvio no cruzamento da avenida Farquar com a rua Henrique Dias para quem vem de ambos os sentidos da via. Esta é a primeira de uma série de interdições temporárias feitas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (Semtran) na região.

Já a partir das 16h do dia 31 dezembro até às 10h do dia 1º de janeiro, outros trechos deverão ser interditados para garantir a segurança dos preparativos, bem como a desmontagem da estrutura. São eles:

Avenida Farquar (entre Av. Carlos Gomes e Av. Sete de Setembro)

Avenida Sete de Setembro (entre Av. Farquar e Av. Rogério Weber)

Rua José do Patrocínio (entre Av. Farquar e Av. Rogério Weber)

Rua Renato Medeiros (entre Av. Farquar e Av. Rogério Weber)

Rua Henrique Dias (entre Av. Farquar e Av. Rogério Weber)

Rua Dom Pedro II (entre Av. Farquar e Av. Rogério Weber)

Rua Almirante Barroso (entre R. José de Alencar e Av. Rogério Weber)

Avenida Rogério Weber (entre R. Dom Pedro II e Rua João Alfredo Nelson)

Rua Euclides da Cunha (entre R. Dom Pedro II e Rua João Alfredo Nelson)

LINHAS DE ÔNIBUS

A interdição dos trechos resultará, ainda, em mudanças na rota de 24 linhas de ônibus do transporte público que passam pela região. Os desvios também são válidos entre as 16h do sábado (31) até às 10h do domingo (1).

Confira as linhas e os respectivos desvios aqui.

FESTA

O palco, que receberá toda a estrutura de som e iluminação, será montado no cruzamento das avenidas Sete de Setembro e Farquar. A festa contará com várias atrações musicais regionais, além da tradicional queima de fogos para marcar a chegada do ano de 2023.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO