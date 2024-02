Trânsito no Portão do Inferno ficará liberado em esquema pare e siga durante Carnaval

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que não haverá interrupções no trânsito da MT-251, no trecho do Portão do Inferno, para execução de serviços emergenciais, durante o feriado do Carnaval. A liberação da rodovia ocorrerá a partir das 11h de sexta-feira (09.02), em meia pista, no esquema pare e siga, para veículos leves.

Bloqueios só ocorrerão em caso de chuvas fortes na região, seguindo protocolo estabelecido pela equipe técnica contratada pela Secretaria, para evitar o risco de acidentes. Nesse caso, a rodovia será reaberta após vistoria e avaliação sobre a quantidade de água que caiu no local.

Após o Carnaval, a pista permanecerá funcionando no mesmo esquema, sem interrupções programadas. Isso porque os trabalhos para a execução dos serviços emergenciais não mais necessitarão de bloqueios totais na pista.

A Sinfra-MT lembra que há avisos luminosos em pontos da MT-251 informando se a a rodovia está com o trânsito liberado ou não. Os avisos também são publicados no site da Sinfra-MT e da Secretaria de Comunicação (Secom-MT), além das redes sociais do Governo de Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT

Fonte: Pensar Agro