TRÂNSITO – Período de férias pede atenção redobrada para evitar acidentes

Cuidados devem ser tomados tanto em viagens por rodovias, quanto no perímetro urbano

O mês de janeiro é temporada de férias escolares e, por isso, é um período em que há o aumento de viagens de carro nas rodovias e de crianças brincando nas ruas da cidade. A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), dá orientações sobre direção segura aos condutores da capital para evitar acidentes durante o período.

“O trânsito seguro é feito pela boa condução dos motoristas e pela fiscalização dos órgãos de trânsito. Se os condutores cumprirem a legislação, praticando direção defensiva e usando os equipamentos obrigatórios, todos nós teremos um trânsito mais seguro e com mais fluidez não só no período de férias, mas também o ano todo”, orienta o agente de trânsito da Semtran, Fábio do Carmo.

DICAS DE SEGURANÇA AO VIAJAR

A primeira dica, conforme o agente, é manter os veículos em boas condições de uso, observado o estado de conservação do veículo e dos equipamentos obrigatórios através da verificação e revisão em oficina. Suspensão, freios, estado dos pneus, alinhamento, balanceamento, funcionamento do sistema de luzes e do limpador de para-brisa são verificações essenciais antes de entrar nas rodovias.

“Se esses equipamentos obrigatórios não estiverem em conformidade com a legislação, é previsto como infração de natureza grave, conforme o artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, alerta.

Também é preciso estar com os documentos em dia, tanto o licenciamento do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista.

OUTRAS ORIENTAÇÕES:

– Obedecer o limite de velocidade e sinalização da pista;

– Evitar correr durante chuvas ou com a pista molhada para evitar o fenômeno de aquaplanagem;

– Evitar fazer ultrapassagem em local proibido ou que não possua muita visualização;

– Use cinto de segurança;

– Confira as condições das rodovias;

– Redobre a atenção durante a viagem à noite;

– Procure não dirigir por longos períodos para evitar o sono.

O agente Carmo também orienta levar o veículo para revisão após o retorno da viagem.

TRANSPORTE DE CRIANÇAS

Para que o transporte de crianças esteja de acordo com a legislação durante o percurso da viagem de carro ou dentro da cidade, é necessário se atentar aos equipamentos obrigatórios e a idade das crianças.

“Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas sempre no banco traseiro. As de 0 a 1 ano devem ser levadas no bebê conforto, de 1 a 4 anos deve ter cadeirinha, de 4 a 7 anos deve ter o assento de elevação e as de 7 a 10 anos, ou com mais de 1,45 metros de altura, podem ser transportadas apenas com o uso de cinto”, disse.

Caso o veículo tenha apenas bancos dianteiros, como em veículos de cabine única, a criança pode ser transportada nos bancos do passageiro da frente, desde que cumpra o uso de equipamentos obrigatórios de acordo com a idade. “Transportar crianças menores de 10 anos sem esses equipamentos de segurança é previsto como infração de natureza gravíssima”, disse o agente.

BRINCADEIRAS NA RUA

O período de férias escolares, além de aumentar as viagens pelas rodovias, também aumenta a quantidade de crianças brincando em espaços públicos, como à beira da rua e em calçadas. Sobre isso, o agente dá dicas aos pais e responsáveis pelos menores e também aos condutores de veículos.

Primeiro é orientado que a criança procure um local seguro, como praça ou espaço de lazer para brincar. A rua ou a calçada não são locais seguros, já que imprevistos podem acontecer, e por isso, é sempre necessário a supervisão de um adulto responsável no local.

“Aos condutores de veículos, quando estiverem circulando próximo a crianças brincando em vias ou calçadas, é preciso redobrar a atenção, reduzir a velocidade e usar um elemento da direção defensiva que é a previsão. É preciso agir como se estivesse acontecendo de uma criança correr para a rua durante a brincadeira, subitamente, e tirar o pé do acelerador e colocar a disposição do freio. É sempre bom ter cuidado com o que pode acontecer”, explicou.

Aos condutores de motocicletas, também é importante alertar sobre o uso obrigatório de capacete com viseira fechada e sobre a instalação de antenas corta-pipas.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO