TRÂNSITO – Prefeitura implanta primeira estação de recarga para veículos elétricos

Inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 9 de janeiro

As inscrições para participar da Corte do Rei Momo estão abertas em Porto Velho. A seleção é gratuita e vai escolher rei Momo, rainha, princesa, colombina, arauto, pierrot, maria da chave e bobo da corte para atuar em eventos culturais da Prefeitura da capital durante as festas de carnaval, com recebimento de cachê.

O processo seletivo está com cadastro aberto até o dia 9 de janeiro. A inscrição é restrita a pessoas com mais de 18 anos, que moram em Porto Velho. Pode solicitar o credenciamento pessoa física na condição de artista individual ou representante de artista individual, com experiência comprovada em apresentações artísticas.

A seleção para a Corte do Rei Momo faz-se necessária para atender as festividades do calendário de eventos da Fundação Cultural, que envolvem as comunidades carnavalescas e associações de bairro da cidade, para valorizar, difundir e incentivar a festa popular, além de ajudar na manutenção da tradição local.

Além de documentos pessoais, o interessado deve enviar documentos que comprovem a atividade artística do artista, como vídeos de apresentações atuando na categoria que estiver inscrito. Confira toda a documentação necessária e outros quesitos no edital.

Os interessados devem entregar a proposta e a documentação necessária na Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), localizada na rua Elias Gorayeb, 1514, 3º andar, Nossa Senhora das Graças, das 8h às 14h. Mais informações pelo telefone: (69) 3901-3651.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO