TRÂNSITO Prefeitura leva ações educativas de trânsito às ruas, escolas e empresas

Trabalho é focado na redução de acidentes, principalmente entre motociclistas

A educação de trânsito desempenha um papel crucial na redução de acidentes. A conscientização sobre as regras e a importância do comportamento responsável no trânsito é essencial para evitar tragédias e é por isso que a Prefeitura de Porto Velho tem trabalhado com diversas atividades, nas ruas, escolas e empresas, contribuindo para a criação de uma cultura de segurança.

O trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que de maio até agora já realizou 89 ações educativas por meio da Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito. “Dentro da escola a gente está trabalhando o projeto “Criança de Hoje, Condutor de Amanhã”, então a gente faz as simulações desde o pedestre até o condutor. Só que nesse aspecto, como é criança, a gente trabalha mais como pedestre e como ciclista. E nas empresas a gente trabalha a situação dos motociclistas, os cuidados necessários com circulação, principalmente quando se trata de investimento de capacete. Abordamos um pouco da legislação, além de outras informações. Esse projeto nas empresas é o “Empresa Amiga do Trânsito”, que é onde vai impactar mais com a exibição de vídeos e outras informações”, explicou Joelmir Silva, gerente de Trânsito da Semtran.

A taxa de internação de motociclistas, considerando a rede SUS e conveniada, teve o maior aumento em uma década entre os anos de 2020 e 2021: passou de 5,5 por 10 mil habitantes para 6,1. Esse é o dado mais recente sobre o tema, explicitado no Boletim Epidemiológico ‘Cenário brasileiro das lesões de motociclistas no trânsito’ do Ministério da Saúde. O tamanho da frota de motocicletas no país possui grande influência nos números de acidentes e internações com motociclistas. Antes de pilotar uma motocicleta, é fundamental obter a habilitação apropriada. Isso requer a aprovação nos exames teóricos e práticos, que avaliam o conhecimento das leis de trânsito e a habilidade de condução.

Outras recomendações são pontuadas pela Semtran: O capacete é um dos dispositivos de segurança mais importantes para motociclistas, ele protege a cabeça em caso de queda e é obrigatório em todo o Brasil e deve estar de acordo com as normas de segurança e ser utilizado corretamente. O uso de roupas de proteção, como jaquetas, luvas e botas, também ajudam a minimizar os danos em caso de acidente, mas o mais importante é respeitar as leis de trânsito, isso inclui respeitar os limites de velocidade, sinalizações e dar preferência aos pedestres.

