TRÂNSITO Prefeitura participa da Sipat com palestra sobre segurança no trânsito

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), participou nesta quarta-feira (9) da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). O evento aconteceu no Porto Velho Shopping, na zona Norte do município.

Dezenas de funcionários de empresas participaram da palestra sobre como melhorar a segurança no trânsito e evitar situações de risco. O agente de trânsito e gerente da Divisão de Treinamento e Educação para o trânsito da Semtran, Joelmir Silva, comentou sobre a ação. “Entre acidente de trajeto e acidente de trabalho existe uma linha muito fina que as separa. Considera-se acidente de trajeto aquele ocorrido da residência para o trabalho, e do trabalho para a residência. Para ser considerado acidente de trajeto, o trabalhador deverá estar no trajeto normal, isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho habitualmente, não precisa ser o mais curto, mas sim o habitual. Já o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, explica.

O Sipat é muito utilizado pelas empresas que focam o comportamento humano como uma forma de promover mudanças significativas a fim de evitar ou reduzir o número de acidentes ou doenças do trabalho.

Em geral, os acidentes de trajeto afastam mais os trabalhadores do que os acontecimentos fortuitos dentro das empresas. Portanto, segundo o gerente, é imprescindível ensinar aos colaboradores a importância das atitudes preventivas nos deslocamentos casa-trabalho-casa, destacou o agente Joelmir Silva.

Os participantes ouviram orientações sobre travessia segura, importância do uso do cinto de segurança, perigos do consumo do álcool combinado com direção, entre outros. Houve exibição de vídeos educativos sobre educação e prevenção no trânsito. A Semtran orientou os trabalhadores sobre a segurança e prevenção no trajeto e percurso no trânsito a caminho do trabalho, com as seguintes dicas:

Pedestres:

– Faça a travessia sempre em faixa de segurança;

– Se não houver faixa de segurança, atravesse a via sempre em linha reta;

– Caminhe sempre pela calçada, se não houver, ande sempre em fila única pela borda da pista;

– Nunca atravesse driblando os carros em movimento;

– Sinalize esticando o braço para frente antes de atravessar uma rua sem sinalização, é uma forma de os veículos perceberem sua intenção de atravessar a via.

Ciclistas:

– Procure utilizar as vias específicas de trânsito para bicicletas (ciclovias, ciclofaixas, calçadas compartilhadas, etc.);

– Assim como os demais motoristas, não beba antes de guiar sua bicicleta;

– Atravesse nas faixas de segurança;

– Antes de realizar qualquer manobra verifique as reais condições de segurança;

– Utilize equipamentos de segurança como luvas, capacete, joelheiras e cotoveleiras, e à noite use roupas claras e iluminação;

– Não carregue nada que possa afetar o seu equilíbrio;

– Respeite a sinalização. Lembre-se que você também faz parte do trânsito.

Motociclistas:

-Utilize todos os equipamentos de proteção;

– Evite costurar no trânsito;

– Reduza a velocidade, quanto menor a velocidade, maior será o tempo disponível para lidar com o perigo de uma condição adversa ou situações inesperadas, como mudança súbita de trajetória de outro veículo;

– Cuidado nas ultrapassagens. Sinalize com antecedência sua manobra e certifique-se de que você realmente foi visto pelo motorista a ser ultrapassado;

– Cuidado ao passar entre veículos, principalmente ônibus e caminhões;

– Cuidado com pedestres. Lembre-se de que o pedestre tem prioridade no trânsito urbano; seja cordial e tenha cuidado com os pedestres desatentos, principalmente crianças e idosos;

– Seja visto! Ao pilotar à noite, use roupas claras e com materiais refletivos, se estiver em rodovia ligue o pisca alerta;

– Mantenha uma distância segura dos veículos à frente (cerca de cinco metros) principalmente em avenidas e rodovias;

– Cuidado com a chuva e redobre a atenção, reduza a velocidade e evite freadas bruscas; lembre-se de que nestas condições o tempo de frenagem é duas vezes maior que o normal.

Motoristas:

-Utilize o cinto de segurança tanto na estrada como na cidade;

– Respeite os limites de velocidade;

– Não utilize telefones celulares e auriculares quando estiver dirigindo;

– Participar de cursos de direção defensiva. Esses cursos podem incluir aulas práticas de verificação de hábitos e habilidades;

– Saia com tempo sobrando. Não corra;

– Respeite os semáforos;

– Tenha cuidado ao ultrapassar, certifique-se que está sendo visto e que há espaço suficiente para efetuar a ultrapassagem em segurança;

