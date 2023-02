TRÂNSITO – Prefeitura participa de Operação por trânsito seguro

Operação do Governo do Estado contou com participação de diversos órgão de segurança pública e saúde

Nesta quarta-feira (1º) a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) de Porto Velho participou do lançamento do “Plano de Operação Integrada Pela Vida: Trânsito Seguro” do Governo do Estado de Rondônia, no Palácio Rio Madeira, na capital.

O plano visa combater os elevados números de acidentes de trânsito em Porto Velho, com vítimas fatais ou lesionadas, impactando diretamente nos atendimentos de saúde. Na oportunidade foram discutidos meios de ações de fiscalização e reforço em sinalizações nos principais locais de acidentes.

O secretário da Semtran, Anderson da Silva Pereira, destacou a importância da ação. “O objetivo da Operação é reduzir os índices de acidentes de trânsito no município de Porto Velho por meio de ações de fiscalização e emprego de sinalizações verticais móveis, de forma descentralizada, nos principais locais e horários de maior ocorrência destes sinistros”.

O evento também contou com a presença da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) através do Gerente Administrativo do Samu, Marcelo Oliveira; representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-Ro), Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros.

