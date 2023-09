TRÂNSITOSemtran inicia interdição parcial de vias para Desfile de 7 de Setembro

Estruturas de arquibancadas e palco estão sendo montadas na avenida dos Imigrantes

Com a proximidade do desfile cívico militar, em comemoração ao Dia 7 de Setembro, mudanças temporárias no trânsito da capital iniciam nesta sexta-feira (1º). A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade é a responsável pela logística e segurança do evento.

Diante da complexidade na montagem da estrutura na avenida dos Imigrantes, entre as avenidas Governador Jorge Teixeira de Oliveira e Rio Madeira, motoristas devem ficar atentos às interdições em ruas próximas ao trecho onde tradicionalmente acontece o desfile. “O trecho em questão tem interdições desde o dia 1º de setembro para a montagem dos palcos e arquibancadas, por isso pedimos paciência aos motoristas e principalmente atenção às sinalizações”, lembrou o secretário-adjunto da Semtran, Aragonêis Soares.

Entre as interdições para a montagem estão a avenida dos Imigrantes (meia pista/parcial), entre as ruas Uruguai e Cipriano Gurgel sentido avenida Rio Madeira, com início no dia 1º e fim no dia 2 de setembro, e rua Uruguai (meia pista/parcial) entre as avenidas Tiradentes e Imigrantes, sentido avenida dos Imigrantes, do dia 1º ao dia 6 de setembro.

Já no dia 6, véspera do desfile oficial, alguns pontos sofrerão interdição total com liberação somente após as 14h do dia 7, entre eles estão a avenida dos Imigrantes entre as avenidas Jorge Teixeira e Rio Madeira; rua Uruguai entre as avenidas Tiradentes e Imigrantes; rua Cipriano Gurgel entre as avenidas Tiradentes e avenida dos Imigrantes e rua Antônio Lacerda, entre as avenidas Tiradentes e avenida dos Imigrantes.

A Semtran reforça ainda que algumas vias próximas ao local do desfile sofrerão interdição total ou parcial entre os dias 7 e 9 de setembro para a retirada da estrutura com segurança.

DEMAIS INTERDIÇÕES

Na próxima quarta-feira (6), às 8h, haverá a concentração de estudantes da zona Sul no Campo Florestão, localizado na rua Sucupira, Jardim Eldorado, e com isso haverá interdição de 7h às 11h na avenida Jatuarana entre as ruas Geraldo Siqueira e Daniel Neri, tendo como rotas alternativas as ruas Sucupira e Angico.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO