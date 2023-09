TRÂNSITOSemtran inicia sinalização da avenida Calama, que terá fluxo invertido a partir do dia 18

Trecho da Calama, entre a Guaporé e a Venezuela, será apenas sentido centro das 6h30 às 8h30

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), deu início à sinalização da avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, que terá sentido único, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, com a previsão de início da alteração para o próximo dia 18.

A mudança faz parte de uma série de medidas, visando melhorar o fluxo de veículos, especialmente em horários de pico, para dar mais mobilidade e fluidez no trânsito. A inversão vai tornar a via sentido centro nesse horário.

“Estamos realizando a pintura de faixas de pedestre, divisores de fluxo, divisores de estacionamento e pintura das lombadas. Também estamos revitalizando a pintura de faixa de pedestre nas escolas, no Porto Velho Shopping e na Câmara Municipal. A previsão é de que o serviço seja concluído até o final de semana”, explicou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

Também serão sincronizados os semáforos na via. A mudança para que a Calama seja sentido Centro no horário da manhã, tem a finalidade de facilitar o deslocamento da zona Leste até a área central e outras regiões da capital, desafogando o tráfego nas avenidas José Vieira Caúla e na Imigrantes.

ÔNIBUS

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama, no horário do contra-fluxo, mudarão de rota. As linhas Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 04 de Janeiro, Cristal da Calama, linha nova do Cristal da Calama via Planalto, seguirão pela avenida Pinheiro Machado. Já a linha São Francisco, seguirá pela avenida dos Imigrantes.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO