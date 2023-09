TRÂNSITOSentido único em trecho da avenida Calama entra em funcionamento e Semtran avalia ação como positiva

Trecho da Guaporé à Venezuela agora é apenas sentido Centro, entre 6h30 às 8h30, de segunda a sexta-feira

Iniciou nesta segunda-feira (18) o funcionamento da alteração de sentido da avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela. Agora, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, esse trecho será sentido bairro/Centro.

A mudança ocorre após a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) realizar estudos e definir a medida como alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes. São 14 cruzamentos no trecho da Calama entre Guaporé e Venezuela, com todos eles sinalizados e agentes de trânsito espalhados por todo o trecho.

“Foi o primeiro dia de funcionamento da mudança e acreditamos que o efeito foi positivo. Essa alteração visa dar mais mobilidade e fluidez no trânsito, no horário de pico. Reforço o pedido para que os motoristas sigam colaborando, tendo atenção redobrada e respeitando a legislação de trânsito, pois assim vamos poder ter melhor mobilidade e todos saem ganhando”, afirmou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

O diretor de Engenharia de Tráfego da Semtran, Décio Henrique, avaliou que o primeiro dia foi positivo, com o trânsito fluindo pela Calama, que recebeu até mais veículos do que de costume. “É uma mudança, foi o primeiro dia, e é normal que existam pontos a corrigir, a ajustar. Fazemos os estudos, mas é na prática que a coisa de fato se define. Vamos promover alguns ajustes pontuais, como no caso aqui do encontro da Venezuela com a Calama. Mas, no geral, o resultado foi satisfatório”.

O gerente da Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito da Semtran, Joelmir Silva, informou que não houve nenhum incidente ao longo da manhã no trecho que teve o sentido alterado. “Estava bem sinalizado, realizamos blitz orientando os motoristas e tudo transcorreu dentro da normalidade. Teremos ajustes para melhor fluidez do trânsito e acredito que a mudança vai surtir o efeito desejado e facilitar a vida dos motoristas que se deslocam para o trabalho ou para levar filhos na escola logo cedo, saindo dos bairros das zonas Norte e Leste em direção ao centro da cidade”.

Os semáforos foram ajustados, sendo desligados ou ficando intermitentes (piscando) no contrafluxo, como foi o caso do semáforo da Calama com a rua Belém. “A equipe promoveu ajustes no semáforo da Calama com a Jorge Teixeira, para melhorar o escoamento do tráfego e ao longo da semana, vamos seguir com ajustes pontuais, com base nas observações e necessidades que vamos encontrando”, completou Décio.

ÔNIBUS

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama, no horário do contra-fluxo, alteraram de rota para se ajustar à mudança de sentido, no horário das 6h30 às 8h30. As linhas Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 04 de Janeiro, Cristal da Calama, linha nova do Cristal da Calama via Planalto, seguem pela avenida Pinheiro Machado. Já a linha São Francisco, segue pela avenida Imigrantes.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO