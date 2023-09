TRÂNSITOSentido único em trecho da avenida Calama entra em funcionamento na próxima segunda-feira (18)

Avenida Calama, entre a Guaporé e a Venezuela, será apenas sentido centro entre 6h30 e 8h30

A partir da próxima segunda-feira (18), a avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, terá sentido único, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30. A mudança ocorre após a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) realizar estudos e definir a medida como alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes.

“Nesta quinta-feira (14), estaremos realizando uma blitz educativa, orientando e informando aos motoristas, pedestres e comerciantes da região da Calama. Vamos distribuir informações com mapas, mostrando as mudanças. Esse tipo de alteração ocorre nas grandes cidades e a nossa expectativa é de que haja uma melhora no fluxo bairro/centro”, disse o gerente de Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito da Semtran, Joelmir Silva.

A Semtran está finalizando todo o trabalho de sinalização vertical e horizontal, o semáforo na rua Belém com Calama será removido e os demais semáforos serão desligados, no sentido em que o fluxo estará suspenso, no horário das 6h30 às 8h30. São 14 cruzamentos no trecho da Calama entre Guaporé e Venezuela. Serão colocadas faixas, cones e outras sinalizações informando as mudanças.

“Durante um mês, agentes da Semtran estarão presentes para orientar e disciplinar. Contamos com a colaboração dos motoristas e sabemos que toda a mudança, no início, enfrenta alguma resistência e pode gerar transtornos”, informou Joelmir da Silva.

A mudança faz parte de uma série de medidas, visando melhorar o fluxo de veículos, especialmente em horários de pico, para dar mais mobilidade e fluidez no trânsito. “Porto Velho hoje conta com uma frota de quase 220 mil veículos, sendo mais de 100 mil motocicletas. Houve um aumento muito grande nos últimos dez anos e, em alguns locais e horários, é preciso tomar medidas para adequar à realidade”, completou.

ÔNIBUS

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama, no horário do contra-fluxo, mudarão de rota. As linhas Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 4 de Janeiro, Cristal da Calama, linha nova do Cristal da Calama via Planalto, seguirão pela avenida Pinheiro Machado. Já a linha São Francisco, seguirá pela avenida Imigrantes.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO