Transmissão ao vivo – Sessão da 1ª Câmara Cível

Serão realizadas transmissões até quinta-feira, 19

A Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) realiza, de segunda (16) a quinta-feira (19), a última semana do ciclo de lives “O uso da IA no Poder Judiciário”, no canal da Emeron no YouTube. Desde outubro, as atividades vêm oferecendo uma formação básica de nivelamento sobre inteligência artificial (IA) ao público interno do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Nesta segunda-feira, 16, o Juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti Silva, segue no tema “ Experiência com IA por magistrados e servidores do TJRO” abordando o uso da IA na atividade fim de apoio (oficiais de justiça, psicólogos, contadores, comunicadores, etc).

Na terça-feira, 17, o analista judiciário (matemático), Alisson Gleike, continuará abordando a “IA na atividade fim de apoio”. Na quarta-feira, 18, o tema será abordado pela jornalista e coordenadora de comunicação do TJRO, Ana Lídia Daibes, acompanhada do analista judiciário (jornalista) Adriel Diniz.

Para finalizar a temática e o ciclo de lives, o coordenador e Vice-diretor da Emeron, juiz Johnny Clemes, receberá os Secretários de Gestão de Pessoas, Gustavo Nicocelli, e Administrativa do TJRO, Elaine Piacentini, no dia 18, quinta-feira.

As transmissões acontecem sempre às 13h, com duração mínima de 20 minutos, no canal da Emeron no YouTube (youtube.com/escolaemeron). Os participantes que acompanham as lives podem receber certificação mediante preenchimento de formulário disponibilizado na descrição do vídeo, durante as transmissões.

