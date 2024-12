Transmissão ao vivo – Sessão Extraordinária da 1ª Câmara Especial

Marcada para esta sexta-feira (13), a sessão extraordinária n. 1241 da 1ª Câmara Especial será transmitida ao vivo pela internet, no canal do Tribunal de Justiça de Rondônia, no YouTube. A sessão será iniciada às 08:30h.

