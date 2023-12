Transparência: Cláudia de Jesus apresenta balanço do primeiro ano de mandato

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) proporcionou um momento de transparência e responsabilidade pública ao realizar, na última segunda-feira (19) no auditório da Eucatur em Ji-Paraná, a prestação de contas do primeiro ano de seu mandato. O evento foi uma oportunidade para a parlamentar apresentar à população as realizações e o uso eficiente dos recursos públicos.

“No primeiro ano de mandato procuramos ficar mais perto da população. Retornamos várias vezes aos municípios para ouvir a classe trabalhadora, os agricultores. As demandas que recebemos encaminhamos na medida do possível e dentro de nossas possibilidades. Para 2024, vamos reforçar essa aproximação com o povo e continuar defendendo os interesses sociais”, disse.

A deputada destacou suas principais ações nas áreas de saúde, agricultura familiar, segurança, lazer, além de leis publicadas e indicações feitas ao governo do estado. Cláudia de Jesus enfatizou sua atuação em Brasília, articulando pautas significativas para Rondônia junto ao governo Lula, como a regularização fundiária em Ji-Paraná e projetos para moradia e apoio às mulheres em situação de violência.

Dentre as conquistas de seu mandato, a deputada ressaltou a alocação de R$ 10,6 milhões em emendas parlamentares, beneficiando diversas áreas em todo o estado, com ênfase em saúde, educação, agricultura e infraestrutura. As emendas para agricultura familiar somaram mais de R$ 3 milhões, enquanto saúde recebeu o maior montante, R$ 4,8 milhões.

Além de seu trabalho legislativo, a deputada atua em várias comissões, incluindo a presidência da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Ela também integra as Comissões de Agropecuária e Política Rural, Defesa dos Direitos da Criança e do Idoso, e Habitação e Assuntos Municipais.

Mandato em Números:

Indicações: 55

Projetos de Decreto Legislativo: 2

Projetos de Lei Ordinária: 7

Requerimentos: 68

Audiências Públicas: 6

Texto e foto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO