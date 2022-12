Transparência Internacional – Brasil reconhece avanço do governo de Rondônia no combate à corrupção

Em visita institucional realizada nesta quarta-feira (30), no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, o Movimento Transparência Internacional – Brasil apresentou balanço do acordo de cooperação técnica, celebrado em 2020 com o Governo de Rondônia e reconheceu o avanço do Estado no combate à corrupção, com a execução de ações estratégicas, inteligentes e precisas, desenvolvidas no âmbito da Controladoria-Geral do Estado – CGE. Além disso, propôs novas parcerias para superação de desafios que envolvem o compromisso com a integridade, o que para Rondônia é considerado uma ótima iniciativa, uma vez que a expertise de instituições sérias pode o auxiliar a atingir metas de promoção de um ambiente, ainda mais forte, em transparência.

No relatório entregue pelo gerente de programas do Transparência Internacional – Brasil, Renato Morgado, ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, consta que, em 2020, Rondônia ficou em primeiro lugar em transparência quanto a informações sobre compras e contratações emergenciais ao enfrentamento do coronavírus, e alcançou em julho de 2022, a classificação de ‘‘ótimo’’ no Índice de Transparência e Governança Pública, ficando assim, no quarto lugar no ranking nacional.

‘‘Vimos reconhecer os esforços do Governo de Rondônia nesse processo de aprimoramento da governança, transparência e os mecanismos de combate à corrupção, pois tem refletido nos índices alcançados, o que nos assegura que essa nossa parceria para o enfrentamento à corrupção está dando resultado para o Estado. O governador Marcos Rocha destacou o compromisso em fazer uma gestão honesta, em que os recursos públicos estão sendo aplicados de verdade em serviços e obras importantes para a população”, salientou Renato Morgado.

‘‘É muito importante esse trabalho sério que o Governo de Rondônia está desenvolvendo para toda a nossa sociedade. Estamos lutando contra a corrupção e vamos buscar melhorar ainda mais nosso índice de Governança, pois nosso Estado está crescendo com a gestão responsável, por isso estamos colhendo tantos resultados positivos, como o reconhecimento de investidores nacionais e internacionais, de que aqui existem as melhores condições para instalação de negócios; nossa economia é forte, com a manutenção do triplo A em solidez fiscal, temos a menor taxa de desemprego da região Norte e a terceira menor do país’’, avaliou o governador Marcos Rocha.

Na ocasião, o controlador geral do Estado, Francisco Netto, entregou as certidões negativas de contas do governador, referente a 2019 e 2020, aprovadas, e sem ressalvas, atestando assim, o compromisso com a honestidade na gestão do Governo de Rondônia. Ele lembrou que o grande salto para avançar na integridade do Estado aconteceu em abril de 2019, com o lançamento do Pacote Estadual Anticorrupção, que culminou inclusive, com a estruturação do sistema de controle e criação de delegacia especializada, e sinalizou que um novo pacote deve marcar os avanços em transparência no Estado de Rondônia.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, Sérgio Gonçalves, que também participou da reunião, pontuou que o bom desempenho em transparência é essencial para que o Estado cresça economicamente e avance na melhoria quanto à qualidade de vida da população.

