Programação começa a partir das 16h desta quarta-feira (23)

O fim de tarde desta quarta-feira (23) será de muitas novidades para os moradores do bairro Eldorado, zona Sul de Porto Velho. A Prefeitura de Porto Velho vai inaugurar mais uma opção de lazer para a população, que é a Praça das Camélias, localizada na rua de mesmo nome.

Aproveitando a grande festa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), estará presente no evento com o projeto Rua de lazer, oferecendo diversas atividades esportivas e brincadeiras gratuitas para os moradores do bairro e região. Entre as recreações estão o tênis de mesa, pula-pula, pintura facial, pintura de papel, basquete e outras brincadeiras para crianças e também adultos.

A ideia do projeto Rua de Lazer é proporcionar um dia diferente, com diversas atividades, pois assim como o esporte, o lazer tem um papel fundamental como agente de transformação na sociedade.

A programação começa a partir das 16h com as atividades recreativas e esportivas e, em seguida, acontece a inauguração oficial da Praça das Camélias. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o projeto Rua de Lazer não poderia ficar de fora desse grande momento para os moradores da zona Sul. “É uma alegria imensa estar presente na inauguração dessa praça, que será mais uma opção de lazer para o bairro Eldorado, e o Rua de Lazer vai deixar o momento ainda mais especial”, conclui.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO