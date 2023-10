Evento foi aberto nesta quinta-feira (26), no Teatro Banzeiros

Após a realização de audiência pública para discutir a questão previdenciária, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Porto Velho (Ipam) iniciou na manhã desta quinta-feira (26), no Teatro Banzeiros, a primeira edição do Seminário Municipal de Previdência do Município de Porto Velho, que se estenderá até esta sexta-feira (27).

O diretor-presidente do Ipam, Ivan Furtado, ressaltou que a realização dos eventos visa dar mais transparência às ações do órgão, além de oportunizar que os servidores e sociedade possam conhecer melhor sobre a atuação do Ipam. “Estamos promovendo esses eventos com a finalidade de debatermos a questão previdenciária, com palestras focando em diversos temas ligados ao funcionamento do RPPS”, disse o diretor-presidente.

PALESTRAS

Nesta quinta-feira (26), pela manhã, as palestras foram sobre Investimentos no RPPS, com Odilon Santana Júnior, assessor de Investimentos do Ipam, e Reiter Peixoto, consultor de Investimentos do Ipam. Em seguida, o atuário do Ipam, Mario Rattes, abordou a Importância da Avaliação Atuarial para os RPPS. A advogada chefe da Divisão de Benefícios Previdenciários da Procuradoria Geral do Ipam, Isabella Araújo, falou sobre a Aposentadoria Especial: Agentes Nocivos e a Conversão do Tempo Especial em Comum.

No período da tarde, as palestras programadas são de Equilíbrio Financeiro e Atuarial na Visão do TCE-RO, com o conselheiro do TCE-RO, Francisco Júnior, e Governança e Mecanismos de Gestão do RPPS, com o assessor técnico da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE-RO, Hermes Murilo Melo. Encerrando com a palestra A Reforma da Previdência na Visão do Ministério Público de Contas (MPC), com o procurador do MPC, Willian Afonso Pessoa.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO