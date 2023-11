TRANSPARÊNCIAMunicípio de Porto Velho Conquista Selo Diamante no Radar da Transparência da Atricon

Conquista do Selo Diamante reflete o comprometimento da Controladoria Geral do Município em promover uma gestão pública eficiente e acessível à população

O Município de Porto Velho celebra a conquista do Selo Diamante no Radar da Transparência, divulgado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Programa Nacional de Transparência, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O anúncio oficial foi feito através do canal do YouTube do TCU, onde a cidade foi reconhecida pelo compromisso excepcional com a transparência e o acesso à informação. O Selo Diamante representa o mais alto nível de excelência na avaliação do índice de transparência municipal, destacando Porto Velho como um exemplo nacional em práticas transparentes e responsáveis.

A conquista do Selo Diamante reflete o comprometimento da Controladoria Geral do Município de Porto Velho em promover uma gestão pública eficiente e acessível à população. A adoção de práticas transparentes fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, promovendo a participação ativa da sociedade no acompanhamento e fiscalização das ações municipais.

O Programa Nacional de Transparência, coordenado pela Atricon, tem como objetivo incentivar e reconhecer a transparência na gestão pública em todo o país. A obtenção do Selo Diamante é resultado de um esforço conjunto entre a Administração Municipal, a Controladoria Geral (CGM), Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) e demais órgãos envolvidos.

O Controlador Geral Jeoval Batista da Silva reitera a conquista do prestigiado selo diamante da Atricon pelo segundo ano consecutivo. Nesse contexto, enfatiza o comprometimento contínuo e a excelência na gestão, destacando a eficiência e transparência evidenciadas pelas práticas adotadas ao longo do último ano. “A Prefeitura de Porto Velho, sob a liderança do Prefeito Hildon Chaves, reafirma seu compromisso com a transparência, ética e responsabilidade na administração dos recursos públicos. A manutenção do Selo Diamante no Radar da Transparência do TCU é um marco que evidencia a busca contínua por padrões elevados de governança e o constante aprimoramento das práticas de gestão municipal”, disse o Controlador Geral.

O Controlador Geral Adjunto destaca com ênfase o dedicado empenho não apenas dos servidores da CGM e da SMTI, mas também de todos os profissionais responsáveis pela promoção da transparência nas Secretarias Municipais. “O reconhecimento do esforço coletivo destaca a colaboração e a sinergia entre as equipes, ressaltando a importância vital de cada servidor no cumprimento da missão de assegurar a transparência e eficiência nos serviços prestados pela instituição”, disse. “A conquista do Selo Diamante reforça o compromisso do Município de Porto Velho em alcançar novos patamares de eficiência e integridade na gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos”, pontuou o Controlador Geral.

Para mais informações sobre os indicadores de transparência, acesse aqui.

Texto: CGM

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO