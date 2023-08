TRANSPARÊNCIAPrefeitura de Porto Velho divulga relação dos 269 contemplados com a casa própria e endereços

Não à Violência Doméstica e Familiar em Porto Velho é o tema do ciclo de palestras

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), promove nos dias 24 e 25 de agosto, ciclo de palestras, em alusão à campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra mulher e os 17 anos da Lei Maria da Penha.

“Não a Violência Doméstica e Familiar em Porto Velho” é o tema do ciclo de palestras e será realizado no Teatro Banzeiros, à rua José do Patrocínio, nº 110, bairro Centro.

No dia 24 de agosto, o evento terá início às 8 horas. Palestras do dia: “Histórico dos dados da violência contra Mulher no Estado e Município/feminicídio” pela Dra. Rosimar Francelino Maciel, coordenadora da Rede Lilás – TCE; “Lei Maria da Penha/Avanços e Mudanças” pela Dra. Maracélia Lima de Oliveira – advogada Cível, Criminal e Administrativa, Vice-Presidente da OAB e associada do Instituto Rondoniense de Direito Processual; “Atuação dos Creas /Cras. Rede de atendimento às mulheres vítimas de violência” por Michele Braz Dominguez – psicóloga, especialista em Psicologia Clínica, do Trânsito, Saúde Mental e Atenção Psicossocial.

Ainda no dia 24 de agosto ocorrerão as palestras: “Atuação da Patrulha Maria da Penha”, pelo 2ª Tenente Lorezon (Juliane Lorezon) da Polícia Militar de Rondônia, atua na Patrulha Maria da Penha desde 2018. Atua no CAS/NUPEVID; “Programa Mulher Protegida- Acesso ao Crédito” por Adriana da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); “Casa da Mulher Brasileira” por Sandréia Costa, Educadora Social, coordenadora da União Brasileira de Mulheres/Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Rondônia. O encerramento da programação do dia será com um amplo debate.

No dia 25 ocorrerão as palestras: “Histórico dos dados da violência contra Mulher no Estado e Município/feminicídio” pela Dra. Rosimar Francelino Maciel, coordenadora da Rede Lilás – TCE; “Lei Maria da Penha: Evolução Histórica” pela Dra. Lisandra Santos, Promotora/Ministério Público do Estado de Rondônia; “Feminicídio: A Dor do Silêncio” por Solange Boaventura – especialista de Gestão de Políticas Públicas Especiais, mestre em Gestão Empresarial com ênfase na Educação e servidora do Creas.

Ainda no dia 25, no ciclo, teremos as palestras: “Atuação dos Creas /Cras – Rede de atendimento às mulheres vítimas de violência” por Danusa Pacheco, Creas Mulher, Assistente Social, atua desde 2008 no Serviço de Proteção Social Especializado no Atendimento à Mulher Vítima de Violência e desde 2012 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron; “Atuação da Patrulha Maria da Penha” pelo 2ª Tenente Lorezon (Juliane Lorezon) da Polícia Militar de Rondônia, atua na Patrulha Maria da Penha; “ Lançando um olhar sobre a violência ocorrida nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual de Ensino” por Adriana Oliveira, gerente Pedagógica/CRE (2020 a 2023); “ Cultura de Paz na Escola” pela Dra Luciana Ondei, Promotora do MP/RO. O ciclo encerra com debate sobre os temas das palestras.

“Apesar de ser um trabalho permanente do Conselho, o da defesa dos direitos da mulher, por ocasião da campanha Agosto Lilás, estamos implemento o trabalho da conscientização da necessidade de combater o crime da violência contra a mulher. O ciclo de palestras objetiva alcançar os principais e as principais agentes dessa ação do combate. Esperamos receber mais 200 pessoas no evento”, disse a vice-presidente do CMDDM, Gina Brito

“No dia 24, o público alvo são as associações de mulheres, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e as universidades. No dia 25, são os orientadores e orientadoras educacionais da rede municipal e estadual de educação em Porto Velho”, informou a presidente do CMDDM”, Lina de Souza Costa, que fez questão de agradecer a Semasf por todo apoio dado para a realização do evento.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO