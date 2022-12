TRANSPORTE COLETIVO – Linhas universitárias são suspensas nas férias, mas voltam a circular em fevereiro de 2023

Frota no Natal e ano novo vai atender normalmente

Por conta das férias escolares, a Prefeitura de Porto Velho informa que as linhas de ônibus denominadas Universitária I (110.1), Universitária II (117.1) e Universitária III (215.1) serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira (21), mas retornarão em fevereiro, junto com as aulas.

O motivo, é que essas linhas universitárias só funcionam no período noturno e as faculdades já encerraram as suas aulas este ano. Porém, a linha 211, Campus Unir, continua funcionando normalmente.

Sobre a situação do transporte coletivo na capital rondoniense na véspera de Natal e ano novo, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que vai funcionar normalmente.

Porém, como a véspera e o dia de Natal e ano novo serão no sábado e domingo respectivamente, a frota vai funcionar, de acordo com a Semtran, com a mesma quantidade de veículos específica para os fins de semana.

NOVA TARIFA

Sobre o valor da passagem, os usuários do transporte coletivo devem atentar para o reajuste da tarifa que aconteceu recentemente em Porto Velho, o primeiro desde 2020, passando de R$ 4,05 para R$ 4,50, conforme especificado no Decreto nº 18.699 de 08 de dezembro de 2022.

Para mais informações sobre o itinerário do transporte coletivo em Porto Velho, basta acessar o portal da empresa ou a página da Semtran.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO