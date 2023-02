TRANSPORTE COLETIVO – Porto Velho segue com três pontos para cadastro e emissão do ComCard

População deve consultar horário de funcionamento e limite de senhas para cada local

Mesmo após o início das aulas, os estudantes de Porto Velho continuam tendo três pontos para o cadastro e a renovação do cartão ComCard, que dá direito à passagem com 50% de desconto no transporte coletivo. Nos locais também é possível emitir e renovar outras modalidades do cartão.

Os pontos são: a sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), na região central da capital; a Praça CEU, na zona Leste; e o Tudo Aqui, no Centro.

Os atendimentos ocorrem das 8h às 14h, com distribuição de 100 senhas diárias para os pontos da Semdestur e Praça CEU, sendo que na Semdestur só é possível emitir os cartões de Estudante, Melhor Idade e PcD. Já no Tudo Aqui, o horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, com 150 senhas diárias.

Além do ComCard Estudante, existem as categorias ComCard Cidadão (que dá direito à tarifa especial no valor de R$ 4,50), ComCard Melhor Idade (concedido a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos) e ComCard Acessibilidade (destinado a pessoas com deficiência). Nas últimas duas modalidades o cartão garante gratuidade na passagem. Os endereços dos pontos de atendimento são:

Semdestur: rua General Osório, nº 81, Centro.

Praça CEU: rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Jk.

Tudo Aqui: avenida Sete de Setembro, nº 830, Centro.

