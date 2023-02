TRANSPORTE COLETIVO – Tudo Aqui é mais um ponto de cadastramento do ComCard

Atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

A partir de segunda-feira (6), os usuários do sistema de transporte coletivo da capital contam com mais um ponto de cadastramento instalado no Tudo Aqui, localizado na av. Sete de Setembro, n° 830, Centro.

O atendimento no novo ponto acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com distribuição de 150 senhas diárias. Usuários do ComCard Estudante, Melhor Idade e Acessibilidade podem pedir a emissão de novos cartões ou segunda via. Para a emissão do ComCard são necessários original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado. No caso do ComCard Acessibilidade são necessários ainda o laudo médico, o requerimento JTP assinado por médico especialista e folha resumo emitida pela Semasf.

Já para o estudante, também são solicitados o comprovante escolar do ano vigente, o ComCard Estudante (no caso de renovação), RG e CPF do responsável no caso de menores de 18 anos. No caso do cartão ser o ComCard Melhor Idade, destinado a pessoas com 65 anos ou mais, é necessária ainda a folha resumo emitida pela Semasf.

Os outros dois pontos de cadastramento e recarga são: Semdestur, rua General Osório, nº 81, Centro; e Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro JK. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-591-5067 (ligação gratuita ou mensagem por WhatsApp).

Texto: Semtran

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO