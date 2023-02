TRANSPORTE ESCOLAR – Porto Velho recebe dois ônibus para atender a escolas rurais do município

Educação de Jovens e Adultos foi tema principal nas discussões

A Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino de Porto Velho está sendo um evento de aquecimento para o início das aulas no ano novo letivo 2023. Na programação da última quarta-feira (1), no Teatro Banzeiros, foi abordado temas pertinentes e no decorrer da jornada há uma grade voltada para palestras e oficinas, contemplando as diferentes etapas e modalidades de ensino.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo e, dessa forma, possibilita sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Já o EJA ensino fundamental é destinado a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o 1º e o 9° ano. Nessa etapa, os alunos têm novas formas de aprender e pensar. Tem duração média de dois anos para a conclusão.

O EJA ensino médio é voltado a alunos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio, que completa a educação básica no Brasil. Ao concluir essa etapa, o aluno está preparado para realizar provas de vestibular e Enem, para assim ingressar em uma universidade. O tempo médio de conclusão é de 18 meses.

Juliene Resende, diretora do Departamento de Políticas Educacionais, representando a secretária da Semed Gláucia Negreiros, falou sobre a importância do evento. “Esse é um momento que consideramos importante, para nos orientarmos na formação e capacitação de nossos profissionais, para que eles possam atender cada vez melhor os nossos estudantes. Nós estamos dialogando juntamente aos nossos professores com inovação, em busca de um novo modelo para nosso atendimento de jovens e adultos”, finalizou.

Cesiane Camargo, técnica da Divisão de Educação Básica (Dieb), disse que “o evento visa atender a formação dos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos, o que é uma demanda não somente em nível municipal, mas nível nacional no atendimento desta modalidade tanto na formação desses professores para atuarem com esses alunos que têm uma necessidade diferenciada dos alunos da educação regular”.

Camargo explica ainda que “são alunos que são trabalhadores, adultos, tem um dia de tarefas e à noite se dedicam ao estudo, portanto não se trata do professor chegar com a metodologia, é necessário criar meios para que esse aluno não só se matricule, mas permaneça e conclua o ano letivo, esse é o maior desejo da Semed neste momento”.

O professor Menahem Aben-Athar, da Escola Municipal Antônio Ferreira, explica a importância da capacitação profissional. “Esta é uma demanda da Semed em busca da formação voltada para EJA e a gente tem sentido nos últimos tempos a preparação com todos nós professores, e recebemos com muito prazer para o nosso trabalho educacional”.

O início do ano letivo para os estudantes do ensino fundamental e EJA matriculados na rede municipal de ensino será na terça-feira (7). Já as crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs) voltam às atividades no dia seguinte, quarta-feira (8).

Texto: Rando Silva

Foto: Rando Silva

Superintendência Municipal de Comunicação. (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO