Transporte público gratuito para idosos volta a valer em São Paulo

A TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), transmite neste domingo (1º) programa especial que vai acompanhar ao vivo a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O programa terá início às 13h. Os apresentadores Roberto Camargo, Renata Corsini e o comentarista político e professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, estarão nos estúdios da emissora pública na capital federal. Com análises, comentários e matérias especiais, a equipe vai conduzir a transmissão, que conta com a participação de repórteres em pontos estratégicos do evento.

Assim que a cerimônia começar oficialmente, por volta das 14h20, a TV Brasil passa a coordenar o pool de emissoras de tevê que vai mostrar todos os detalhes da solenidade: o juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo presidente da República e a posse dos novos ministros de Estado no Palácio do Planalto.

Solenidade

A posse presidencial seguirá o protocolo tradicional, que começa com o desfile do novo presidente em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios. Lula chega ao Congresso Nacional, para a posse oficial no plenário da Câmara, em torno das 14h30.

Em seguida, o presidente eleito vai para o Palácio do Planalto, onde recebe a faixa presidencial, faz o discurso no Parlatório e cumprimenta os chefes de Estado e de Governo presentes na cerimônia.

A estimativa é que os protocolos se encerrem até 18h30, para que comecem os shows programados para a Esplanada. Às 19h30, está prevista recepção às delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty.

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

Site: https://tvbrasil.ebc.com.br

WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Instagram: https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube: https://www.youtube.com/tvbrasil

Facebook: https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter: https://twitter.com/TVBrasil

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvbrasil

Saiba como sintonizar a TV Brasil

https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar