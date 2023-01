TRANSPORTE – Renovação do ComCard Estudante começa nesta segunda-feira (16)

Estudantes devem se atentar à documentação exigida

Começa nesta segunda-feira (16) o período para renovação do cartão vale-transporte ComCard Estudante. Segundo alertou a empresa que opera o transporte público da capital, a validade do cartão dessa modalidade encerrou no último dia 13 de janeiro (sexta-feira).

Para o recadastramento, os estudantes devem providenciar a original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência atualizado (30 dias de emissão), e declaração escolar atualizada (30 dias de emissão). Se o aluno for menor de idade, será necessário também a apresentação do documento de identificação do responsável legal.

O local para a renovação do ComCard Estudante é na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK. O horário de atendimento será das 7h30 às 13h30, de segunda à sexta-feira. Com o cartão, o estudante tem direito à passagem de ônibus no valor de R$ 2,25. O telefone para mais dúvidas é o 0800-591-5067 (ligação gratuita ou WhatsApp).

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO