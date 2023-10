Transporte seguro de crianças é tema de ação educativa realizada em Porto Velho

O município de Guajará-Mirim vive as emoções do retorno do Festival Folclórico – Duelo na Fronteira, que teve início na noite de sexta-feira (13), no bumbódromo Márcio Paz Menacho. Neste sábado, a arena será dividida entre o azul e o vermelho, a partir das 19 horas, com as apresentações dos Bois-Bumbás Malhadinho e Flor do Campo.

Fortalecido pelo Governo de Rondônia, o Duelo na Fronteira teve na primeira noite de festa apresentações que contagiaram ao público presente. O grupo de Porto Velho Cia de Dança Yaporanga abriu as atividades do Festival, seguido pelo grupo musical do município, o Delirão. A noite também contou com o show dos levantadores de toadas dos Bois-Bumbás de Parintins, do Amazonas, Garantido, Sebastião Júnior; e do Caprichoso, Patrick Oliveira. As apresentações foram realizadas logo após a abertura do Duelo na Fronteira realizado pelo Governo do Estado, com ações da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel em parceria com a Prefeitura de Guajará-Mirim,

INCENTIVO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Duelo na Fronteira representa um importante momento para a Pérola do Mamoré. “O Governo do Estado valoriza a cultura e mantém o fortalecimento do setor. O Duelo na Fronteira é um evento tradicional que movimenta o município de Guajará-Mirim, que neste final de semana vive as emoções deste tão importante Festival Folclórico merecidamente reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Rondônia. Será uma grande festa e reforçamos o compromisso do Governo de Rondônia em fortalecer a cultura rondoniense”, disse.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, destacou a celebração do retorno. “Com essa retomada, após 7 anos, estamos fazendo a história não só para Guajará-Mirim, mas para o estado de Rondônia. Foi uma luta árdua para retornar com o Festival, mas todos estiveram imbuídos para com o incentivo à cultura e que nunca seja pausado o Duelo na Fronteira”, destacou.

Para a prefeita de Guajará-Mirim, Raissa da Silva Paes, o momento é de agradecimento. “Que alegria para todos os cidadãos de Guajará-Mirim. Estou feliz em pisar nessa arena e vermos as arquibancadas lotadas. Nada teria sido possível sem o apoio das nossas autoridades aqui presente e principalmente ao Governo do Estado. Deixo minha gratidão a todos que uniram forças para a realização do tradicional Duelo na Fronteira”, pontuou.

EXPECTATIVAS

A brincante do Boi-Bumbá Malhadinho, Areta Dias, disse estar otimista para esta edição do evento. “Há tempo que esperava esse retorno, fiquei muito triste quando parou, porque danço desde os 6 anos de idade. Vou dar o meu melhor na arena”, enfatizou.

Torcedor do Boi-Bumbá Flor do Campo, o professor Francisco Sanchez Mendonça lembrou que Guajará-Mirim é cultura e que o boi não morreu. “O boi estava adormecido, mas nunca parou. Nós vamos mostrar tudo que nós temos, isso não ficou perdido, apenas ficou esperando um momento como esse”, declarou.

PROGRAMAÇÃO

Neste sábado (14) e no domingo (15), as duas agremiações folclóricas entrarão na arena, tendo como ordem de apresentação o Boi-Bumbá Flor do Campo, que abre as duas noites; e o Boi-Bumbá Malhadinho que se apresenta logo em seguida;

Os portões estarão abertos a partir de 19h. Às 19h30 estão previstas iniciar as apresentações culturais, seguindo cerimonial de abertura; nos dois dias de apresentação dos bumbás, impreterivelmente às 21h iniciará a apresentação do primeiro boi-bumbá. Cada agremiação terá duas horas e meia de apresentação na arena.

Fonte: Governo RO