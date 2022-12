TRANSPORTE – Semtran reajusta tarifa de ônibus depois de congelar preços por dois anos

Concurso encerrou as atividades do projeto que retorna em fevereiro

Maquiagem, cabelo feito e roupas elegantes, uma preparação impecável para o Concurso de Miss e Mister Viver Ativo 2022, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes) na tarde desta quinta-feira (8) no Poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste.

Para animar os convidados, jurados e candidatos, o evento contou com a apresentação do Grupo de Carimbó do Sesi e da Banda Bom de Beijo. Participaram da disputa pela faixa quatro candidatas a Miss e três candidatos a Mister, todos frequentadores do projeto Viver Ativo que esbanjaram charme na passarela. Quem levou a melhor foi a Maria Gorete Teixeira de 66 anos e o Manoel Alves Moreira, de 81 anos.

“O concurso de Miss e Mister do projeto Viver Ativo, que faz parte do nosso programa de qualidade de vida, vem encerrando já há dois anos as atividades dos nosso idosos que fazem educação física orientada com professores e fisioterapeutas acompanhados também por uma psicóloga, então esse evento depois dos jogos finalizam as atividades. Agora eles vão entrar de férias, mas vão continuar em casa fazendo atividades físicas para retornar ao final do mês de fevereiro para as aulas. São quase 200 idosos participando do Viver Ativo de forma muita ativa”, destacou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

Os vencedores foram escolhidos pelo corpo de 11 jurados que avaliaram os quesitos de vestimenta, desenvoltura e beleza. Além da secretária da Semes, fizeram parte do júri a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, o secretário da Semagric, Gustavo Serbino, a Superintendente de Gastos Públicos, Valéria Jovânia, a Controladora Geral do Município, Patrícia Damico, a diretora do Centro de Convivência do Idoso, Cléia Araújo, o professor de educação física do município de Ouro Preto do Oeste, Carlos Alberto Leoncio, a assistente social do município de Ouro Preto do Oeste, Maria Alice Nicacio, a fotógrafa Juliana Turazza, o ex-jogador de futebol, Junior Lopes, e a convidada Ana Lúcia Araújo.

Com o buquê na mão, Gorete conta que já havia participado de outro concurso, mas sem vitória. “Eu me sinto muito bem, ganhar é uma sensação muito legal, muito bacana mesmo. Eu participo do Viver Ativo e do Grupo Melhor idade e tudo melhora na vida da gente. Eu quero deixar de legado para outras pessoas que participem, é muito interessante, faz bem pra gente”, contou a mãe de 5 filhos e avó de 4 netos.

Manoel que tem 8 netos participa do projeto há 7 meses e garante que o preparo físico é outro desde então. “Gostei, mas não esperava ganhar a faixa. No projeto eu faço ginástica, socializo, é muito bom”, garantiu o Mister.

Atualmente, o projeto Viver Ativo funciona em dois polos esportivos: Poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade, na Zona Leste, e no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva – Ginásio Dudu, na zona Sul.

Texto: Renata Beccária

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO