TRANSPORTECartão ComCard oferece vantagens para usuários do serviço de transporte coletivo

Com o cartão é possível obter descontos e gratuidade na passagem a depender da categoria

Usuários do transporte coletivo de Porto Velho, que possuem o cartão ComCard, contam com pontos de recarga em todas as regiões da cidade, sendo oito endereços divididos entre o Centro da cidade e as zonas Norte, Leste e Sul. O cartão garante descontos na tarifa.

Com o ComCard os estudantes têm direito a 50% de desconto e pagam R$ 2,25 na tarifa. Já a categoria de cartão cidadão e vale-transporte tem o custo de R$ 4,50, enquanto no dinheiro é cobrado o valor de R$ 6,00, por isso a vantagem de solicitar a primeira via do cartão em um dos três pontos de cadastro e atendimento ComCard.

O cartão facilita ainda o pagamento devido a ausência da necessidade de troco. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD) e seus acompanhantes (quando recomendado pelo médico), que fazem uso do serviço, tem direito a gratuidade desde que façam o cadastro para emissão dos respectivos cartões. Para usufruir do benefício previsto em lei, este público deve se atentar ao recadastramento do cartão ComCard, que deve ser realizado anualmente em um dos pontos de cadastramento. Essa fatia da sociedade representa 33% dos usuários, que é a maior quantidade de pessoas transportadas pelos coletivos na capital com frota de 91 veículos e 28 linhas.

PONTOS DE CADASTRO E ATENDIMENTO

CENTRO

Tudo Aqui – av. 7 de Setembro, nº 830 – Centro

Atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h30

Semdestur – rua General Osório, nº 81 – Centro

Atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h30

ZONA LESTE

Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU) – rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro JK

Atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h30

PONTOS DE RECARGA COMCARD

CENTRO

Associação Comercial de Rondônia (ACR) – av. Presidente Dultra, nº 2815, Centro

Opção Papelaria e Presentes – av. Presidente Dutra, no4582, bairro Pedrinhas

SHOPPING

Chiquinho Sorvetes – av. Prefeito Chiquilito Erse, nº 3288, loja 209/02, 2º andar, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

ZONA SUL

Net Informática & Celulares – av. Jatuarana, nº 4245, bairro Nova Floresta

Cacau Show – av. Jatuarana, nº 4298, bairro Caladinho

ZONA LESTE

Clara Farma FTR – rua Blumenau, nº 11669, bairro Ulisses Guimarães

Digital Tech – av. José Amador dos Reis, nº 3745, bairro Tancredo Neves

Louro Variedades – av. José Amador dos Reis, nº 2711, bairro Juscelino Kubitschek

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO