TRANSPORTEEstudantes que farão a segunda prova do Enem terão ônibus gratuito ofertado pela Prefeitura de Porto Velho

Alunos devem apresentar o cartão de inscrição do Enem e documento de identificação com foto

A Prefeitura de Porto Velho mantém a isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo (ônibus) para os estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (12), a exemplo do que aconteceu na fase inicial das provas, no dia 5.

Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), 850 alunos usufruíram da gratuidade do transporte para fazer a prova do Enem no domingo passado.

“O objetivo é facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova, seguindo a orientação do prefeito Hildon Chaves. Para tanto, haverá aumento da frota de ônibus que também estarão disponíveis no próximo domingo”, afirmou o secretário Anderson Pereira (Semtran).

A diretora de Transportes da Semtran, Adriana Rosa, disse que 22 veículos a mais serão colocados à disposição do público, totalizando 48 ônibus para atender a demanda, ao invés de apenas 26 carros, que é a frota regular de todos os domingos.

Esse benefício para os estudantes ficará disponível das 7h às 12h e das 17h às 20h. Para usufruir da gratuidade do transporte, o aluno deve apresentar o cartão de inscrição do Enem e um documento de identificação com foto.

“A medida adotada pela Prefeitura é amparada pela Lei Municipal nº 2.996 de dezembro de 2022. Ela confere aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio o direito à isenção do pagamento da passagem no transporte coletivo urbano nos dias de prova”, finalizou Adriana Rosa.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO