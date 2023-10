Benefício estará disponível das 7h às 12h e das 17h às 20h, nos dias 5 e 12 de novembro; para garantir a gratuidade, candidato deve apresentar documento e cartão de inscrição do Enem

Estudantes de Porto Velho que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 5 e 12 de novembro, estão isentos de pagar a tarifa de ônibus. A medida da Prefeitura de Porto Velho visa facilitar o deslocamento dos alunos até os locais de prova.

Para garantir o acesso aos ônibus, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) aumentou a frota de veículos que estarão disponíveis durante os dois domingos de prova. Segundo Adriana Rosa, diretora de Transportes da Semtran, a frota de domingo, que costuma circular com 26 veículos, terá 48 ônibus para atender os participantes do Enem.

“Estamos seguindo a Lei Municipal nº 2.996 de dezembro de 2022, que garante a isenção do pagamento da tarifa no transporte público para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. É comprovado que as pessoas realmente utilizam o transporte público, especialmente aqueles que mais precisam, que não têm outro meio de locomoção, e é por isso que reforçamos a frota e garantimos a gratuidade. Ano passado, tivemos praticamente o dobro do número de pessoas utilizando o transporte em relação ao ano anterior, e para este ano, estamos na expectativa de atender muito mais”.

O benefício estará disponível das 7h às 12h e das 17h às 20h, nos dias 5 e 12 de novembro. Para garantir a gratuidade, o candidato deve apresentar o cartão de inscrição do Enem, com o local da prova e um documento de identificação. É importante reforçar que a utilização do serviço é de caráter pessoal, sendo intransferível. Ou seja: a gratuidade é apenas para estudantes que farão a prova, não sendo válida para acompanhantes.

