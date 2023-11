Transportes escolares são disponibilizados para o segundo dia de provas do Enem 2023, em Rondônia

O Governo de Rondônia disponibiliza transportes escolares (terrestres e fluviais), para estudantes das áreas ribeirinhas, indígenas e da zona Rural que estarão participando do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem-2023), que acontece neste domingo (12). A ação, em parcerias com os municípios, objetiva atender alunos da Rede Estadual de Ensino que residem nessas localidades.

Dentre os municípios atendidos, estarão Vilhena, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras, Pimenta Bueno, Cerejeiras, Costa Marques, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Buritis, Ariquemes, entre outros. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em conjunto com as 18 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) se mobilizaram para que os alunos fosse atendidos com transporte gratuito no primeiro dia de prova, ocorrido no último domingo (5).

A mobilização conta com vários transportes terrestres de ônibus e camionetas para atendimento aos estudantes, bem como haverá transporte fluvial, com 50 embarcações que vão estar à disposição para transportar alunos da área ribeirinha na região do Baixo Madeira, em Porto Velho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a disponibilidade de transporte escolar é fruto de investimentos com a educação através de parcerias entre Governo e prefeituras. “O Governo de Rondônia realizou várias ações de preparação para o Enem, pois acreditamos muito em nossos alunos, então nossa responsabilidade é fazer com que todos consigam comparecer e aplicar seus aprendizados na prova”, pontuou.

DEPOIMENTOS

Na Coordenadoria Regionais de Educação de Guajará-Mirim, no primeiro dia de prova, foram utilizados cinco ônibus para o serviço de transporte dos alunos. A aluna Yasmim Eloisa da Costa Souza, que mora no distrito de Nova Dimensão, relatou que a prova é aplicada em Guajará-Mirim, ou seja, em torno de 120 quilômetros de sua casa e a disponibilidade do transporte escolar possibilitou a realização do exame. “Sem os ônibus não conseguiríamos realizar a prova porque não temos condições de arcarmos com esse trajeto”, destacou.

Para o segundo dia de aplicação, Yasmin está se organizando e, segundo ela, os transportes saem cerca de seis horas da manhã do distrito onde mora e o trajeto demora no máximo quatro horas de viagem. A estudante afirma ainda que, a qualidade dos ônibus é muito boa e os professores acompanham os alunos, auxiliando-os durante o percurso.

Estudante da Escola Estadual Professora Maria Laurinda Groff, Hiago da Costa Pinto mora cerca de 150 quilômetros do local da prova e comenta que se não fosse a disponibilização do transporte escolar, estaria impossibilitado de fazer o Enem. “É muito importante o que fizeram, eu fui capaz de realizar a prova e isso ajudou não só a mim, mas muitos alunos”, declarou.

