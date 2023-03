Transposição: Diário Oficial da União divulga lista de servidores que foram enquadrados

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com as inscrições abertas para o curso de Ajustador Mecânico, até próxima quinta-feira, 16. As aulas serão ministradas na Escola Técnica Móvel de Máquinas Agrícolas que está funcionando nas imediações do próprio Idep, localizado na avenida Tiradentes, bairro Industrial, em Porto Velho.

Para se inscrever basta acessar o site https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-gratuitos-na-escola-movel-de-maquinas-agricolas-em-porto-velho-ro-inscricoes-ate-16-03/ , no qual está disponibilizado link com todas as orientações para os candidatos. As aulas começam na próxima sexta-feira, 17, e terminam no dia 16 de maio.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Segundo o governador do Estado, Marcos Rocha, os cursos ofertados na Unidade Móvel de Máquinas Agrícolas garantem a oportunidade de qualificação da mão de obra para quem se interessa em atuar na área da mecânica, disponibilizando ao setor produtivo, profissionais capacitados, conforme as exigências do mercado do trabalho.

“A Escola Móvel de Máquinas Agrícolas está tendo um papel fundamental na profissionalização no agronegócio, importante setor da nossa economia que cada vez mais vem avançando graças aos investimentos que o Governo de Rondônia vem realizando para manter a expansão desse importante setor”, destacou.

De acordo com a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventura, quem frequenta o curso Ajustador Mecânico fica habilitado para executar os processos de ajustagem mecânica com capacidade de interpretar desenho técnico, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. “O certificado desse curso abre portas para grandes oportunidades”, frisa ela.

