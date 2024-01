Trecho crítico da rodovia 420, em Nova Mamoré, é recuperado

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) agiu com responsabilidade e prontidão ao notificar o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) de Rondônia sobre a situação crítica de um bueiro na RO-420, via que conecta o distrito de Nova Dimensão ao município de Nova Mamoré. A ação imediata do parlamentar desencadeou a mobilização rápida de equipes, na quarta-feira (24), para a manutenção e recuperação do trecho, sublinhando a urgência da medida para garantir a segurança dos usuários e a importância estratégica da rodovia para a economia da região.

Essencial para a mobilidade, o transporte de pessoas, mercadorias e a prestação de serviços, a RO-420 desempenha um papel vital entre Nova Mamoré e o distrito de Nova Dimensão. “Os riscos eram significativos. A ausência de manutenção adequada poderia resultar em acidentes graves colocando a vida das pessoas em risco e interromper o tráfego”, destaca o deputado Pedro.

A área, propensa a condições climáticas adversas devido às intensas chuvas, demanda manutenção preventiva e corretiva constante para evitar alagamentos e prevenir danos extensos à estrada.

Após atender ao pedido de moradores da região, o deputado Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com o atendimento ágil às necessidades da população. O deputado expressa gratidão ao governo de Rondônia, em especial ao governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) e ao diretor-geral do DER, Éder André, pelo atendimento eficiente e pela rápida ação de recuperação da RO-420.

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO