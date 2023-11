Trégua entre Israel e Hamas se entende por mais dois dias

Reprodução: OMS Palestinos em corredor do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa Gaza

A trégua na Faixa de Gaza foi prorrogada por mais dois dias. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27), poucas horas antes de terminar o acordo feito para o cessar-fogo de três dias que começou na sexta-feira (24). A mediação do acordo é feita por União Europeia, Catar e Estados Unidos.

A informação foi confirmada por um membro do Hamas, à Agência Reuters. “Foi alcançado um acordo com os irmãos no Qatar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua anterior”, disse um membro do grupo palestino

O Hamas se comprometeu a libertar cerca de 50 reféns. Por outro lado, Israel concordou em soltar 150 palestinos presos no país. Até a madrugada desta segunda-feira, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no domingo (26) que representantes norte-americanos e do Catar estão tentando prolongar a pausa pelo maior tempo possível.

Israel já afirmou que a guerra não acabou e que retomará as operações militares assim que o prazo para a trégua terminar.

