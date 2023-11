TREINAMENTO Auditores da Semfaz recebem capacitação

Campanha reforça a importância de cuidar da saúde masculina diariamente

Serviços de prevenção e promoção à saúde do homem foram destaques durante a abertura oficial da campanha Novembro Azul, mês em que a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) intensifica a conscientização para a importância do autocuidado masculino de forma diária.

O evento, coordenado pelo Núcleo de Saúde do Homem, teve o objetivo de alertar e estimular a prevenção de doenças e cuidados com a saúde integral do público masculino. Durante a programação foram realizadas uma série de atividades voltadas à saúde e bem-estar dos mais de 50 servidores presentes.

Para abrir as programações alusivas ao Novembro Azul, a Semusa promoveu uma série de serviços como: atualização do esquema vacinal, aferição de glicemia e pressão arterial, verificação de peso e altura, testes rápidos para Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST), orientações sobre alimentação saudável, dinâmicas com atividades físicas, além de cortes de cabelo, café da manhã e sorteio de brindes.

Para a secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati, o Novembro Azul reforça e incentiva a busca pela qualidade de vida do homem como rotina. “Nosso objetivo é trabalhar com a prevenção e não somente com o tratamento da doença. É muito importante sensibilizar para os cuidados da saúde integral do homem, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis e o planejamento familiar. Informar esse homem sobre a saúde reprodutiva e conscientizá-los sobre o papel e responsabilidade que eles têm, são essenciais para uma população mais segura e saudável”, destaca a secretária-adjunta.

Segundo a subgerente do Núcleo de Saúde do Homem da Semusa, Cleide Silva Davy, é de suma importância reforçar a prevenção não só do câncer de próstata, mas de todas as doenças e mortes evitáveis.

“Eles precisam se atentar para o fato de que o homem não morre só de câncer de próstata e buscar pelos serviços diariamente. Hoje, em especial, elaboramos diversas estratégias voltadas à saúde e bem-estar do homem, mas esses cuidados podem e devem ser realizados de novembro a novembro”, afirma a subgerente.

Raimundo Vieira da Cunha, de 57 anos, atua como motorista da Semusa. Ele conta que ações como esta reforçam a importância da prevenção e destaca o fato de que nunca é tarde para começar o autocuidado.

“Por muitas vezes deixamos de procurar o serviço devido a falta de costume e a falsa crença de que não precisamos desses cuidados. Eu, particularmente, me cuidava mais pela minha esposa, que me cobrava muito. Mas, hoje trabalhando no meio da saúde, a gente acaba sendo estimulado a se cuidar com mais frequência, tanto que acabei criando o hábito de cuidar mais da minha saúde”, relata.

Para o estagiário do setor jurídico da Semusa, Gabriel Braga, de 19 anos, os cuidados com a saúde são tratados com relevância desde cedo. “Acho muito importante criar o costume de se cuidar ainda sendo uma pessoa jovem, para evitar doenças e se prevenir” ressalta Gabriel.

ROTINA

Exames de prevenção e promoção à saúde e bem-estar masculino estão disponíveis diariamente em todas as unidades da zona urbana e rural. Os serviços vão desde aferição de pressão arterial, taxas de colesterol e glicemia, testes de urina até hemograma completo, atualização da carteira vacinal e realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

Para receber os atendimentos gratuitos, basta comparecer em uma unidade mais próxima de sua casa, portando documento com foto e cartão do SUS. Confira neste link o endereço das unidades.

SAÚDE DO HOMEM

No dia 14 de novembro, a partir das 7h, o Departamento de Atenção Básica (DAB) da Semusa realiza o seminário “Saúde do Homem”. O evento acontecerá durante todo o dia e será direcionado para profissionais de saúde. A programação inclui palestras educativas, rodas de conversas e dinâmicas.

Além disso, todas as unidades básicas de saúde da rede municipal promovem diversas atividades alusivas à campanha Novembro Azul.

