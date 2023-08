TREINAMENTO Profissionais da Vigilância Sanitária finalizam capacitação para inspeção em farmácias de manipulação

Público poderá comprar doces e salgados, artesanatos e uma diversidade de produtos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizará neste final de semana mais uma edição do projeto Giro Empreendedor. O evento será realizado sábado e domingo, das 7h às 17h30, na comunidade Vila Nova de Teotônio. O Giro Empreendedor oportuniza aos pequenos empreendedores a possibilidade de ganho, através da comercialização dos seus produtos.

“São os pequenos negócios que mais geram renda familiar, com uma importante contribuição de nossos empreendedores para fomentar a economia de nossa cidade. Por isso, temos vários edições em espaços públicos distribuídos por toda a cidade, com excelência na qualidade dos produtos e do atendimento ao público em geral”, declarou Glayce Bezerra, secretária da Semdestur.

A comunidade de Vila Nova de Teotônio é um dos principais atrativos turísticos de Porto Velho. O espaço é reservado com quiosques, bares e restaurantes e fica às margens do rio Madeira. O ponto turístico é bastante frequentado por pessoas que querem contemplar as belezas da natureza e ao mesmo tempo saborear comidas típicas da região.

Na feira Nações e Arte 2023, que permanece até o dia 31 de agosto na praça de eventos do Porto Velho Shopping, empreendedores do projeto também participam de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h.

O público poderá comprar artesanatos, salgados e doces, entre uma diversidade de produtos que estarão disponíveis para população. A secretária da pasta informou que para participar do Giro Empreendedor é preciso estar cadastrado no Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur. Os interessados devem procurar a secretaria de segunda a sexta feira, das 8h às 14h, na avenida Sete de Setembro, nº 1509, Centro, com telefone (69) 98473-8216.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO